7 октября пензенцев ждет дождливый и туманный день

06.10.2025 | 21:00

7 октября в Пензенской области будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на вторник уличные термометры покажут +2...+7 градусов, днем воздух прогреется до +12...+17, а затем, к следующей ночи, опустится до тех же отметок.

На протяжении суток местами возможен туман с видимостью до 500 метров, из-за этого в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

И днем, и ночью будет дуть юго-восточный ветер, его порывы могут достигать 4-9 метров в секунду.

Ранее метеорологи предупреждали: в первой половине этой рабочей недели Пензенская область окажется во власти поля повышенного атмосферного давления - на улице будет преимущественно солнечно и сухо.