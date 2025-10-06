В Заводском районе на день отключат холодную воду

06.10.2025 | 16:49

Во вторник, 7 октября, в десятках домов и ряде социальных объектов Пензы отключат холодную воду. Ресурса не будет с 9:00 до 19:00 на следующих улицах:

- Кулибина;

- Ударная;

- Беляева;

- Леонова;

- Крупской;

- Г. Титова;

- Докучаева;

- Литейная;

- Фрунзе;

- Комсомольская;

- Гагарина;

- Воровского;

- Циолковского.

Отключение затронет такие объекты, как:

- школы (ул. Кулибина, 10Б; ул. Беляева, 43; ул. Крупской, 5; ул. Докучаева, 20);

- детские сады (ул. Кулибина, 5, 11; ул. Физкультурная, 7);

- техникум (ул. Леонова, 33).

Причина отключения воды - проведение работ по подключению к сети холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного на улице Ударной, 9, уточнили в ресурсоснабжающей организации.