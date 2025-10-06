В Заводском районе на день отключат холодную воду

Во вторник, 7 октября, в десятках домов и ряде социальных объектов Пензы отключат холодную воду. Ресурса не будет с 9:00 до 19:00 на следующих улицах:
- Кулибина;
- Ударная;
- Беляева;
- Леонова;
- Крупской;
- Г. Титова;
- Докучаева;
- Литейная;
- Фрунзе;
- Комсомольская;
- Гагарина;
- Воровского;
- Циолковского.
Отключение затронет такие объекты, как:
- школы (ул. Кулибина, 10Б; ул. Беляева, 43; ул. Крупской, 5; ул. Докучаева, 20);
- детские сады (ул. Кулибина, 5, 11; ул. Физкультурная, 7);
- техникум (ул. Леонова, 33).
Причина отключения воды - проведение работ по подключению к сети холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного на улице Ударной, 9, уточнили в ресурсоснабжающей организации.