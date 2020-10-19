Иван Белозерцев ответит на вопросы пензенцев в прямом эфире

19.10.2020 | 12:39

Во вторник, 20 октября, губернатор Иван Белозерцев проведет прямой эфир в социальной сети Instagram, чтобы ответить на обращения жителей Пензенской области.

Мероприятие начнется в 14:00. Его анонс появился 19-го числа. В комментариях под соответствующим постом глава региона призвал задавать вопросы. За 15 минут пользователи прислали губернатору около 20 вопросов и предложений.

Большинство из них связано с ухудшением эпидситуации: «Будут ли закрывать детские сады и школы?», «Почему не продлят осенние каникулы в связи с коронавирусом?», «Как оформить больничный контактным людям, у которых в квартире коронавирус?»

Есть и комментарии другого плана: «Когда достроят цирк?», «Когда будет достроен мост БХУХО?», «Когда планируется завершение строительства моста на Маяк?»

Некоторые интересуются мерами поддержки семей и индивидуальных предпринимателей.

В пресс-службе регионального правительства уточнили, что в то же время прямая линия пройдет на странице правительства Пензенской области в социальной сети «Одноклассники».

21 мая Иван Белозерцев проводил в Instagram прямую линию по коронавирусу. Тогда он ответил на вопросы о массовом тестировании на антитела, о возможности ужесточения мер, о работе детских садов, открытии кладбищ и др. Пользователи также узнали, сколько человек умерли от пневмонии, как дети переносят коронавирус.