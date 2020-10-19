Сетевое издание|18+|Понедельник|19 окт 2020|14:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Иван Белозерцев ответит на вопросы пензенцев в прямом эфире

Печать

Во вторник, 20 октября, губернатор Иван Белозерцев проведет прямой эфир в социальной сети Instagram, чтобы ответить на обращения жителей Пензенской области.

Мероприятие начнется в 14:00. Его анонс появился 19-го числа. В комментариях под соответствующим постом глава региона призвал задавать вопросы. За 15 минут пользователи прислали губернатору около 20 вопросов и предложений.

Большинство из них связано с ухудшением эпидситуации: «Будут ли закрывать детские сады и школы?», «Почему не продлят осенние каникулы в связи с коронавирусом?», «Как оформить больничный контактным людям, у которых в квартире коронавирус?»

Есть и комментарии другого плана: «Когда достроят цирк?», «Когда будет достроен мост БХУХО?», «Когда планируется завершение строительства моста на Маяк?»

Некоторые интересуются мерами поддержки семей и индивидуальных предпринимателей.

В пресс-службе регионального правительства уточнили, что в то же время прямая линия пройдет на странице правительства Пензенской области в социальной сети «Одноклассники».

21 мая Иван Белозерцев проводил в Instagram прямую линию по коронавирусу. Тогда он ответил на вопросы о массовом тестировании на антитела, о возможности ужесточения мер, о работе детских садов, открытии кладбищ и др. Пользователи также узнали, сколько человек умерли от пневмонии, как дети переносят коронавирус.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

когда сделаете на территории 13 гимназии асфальт,на 36 шк,дорожки вокруг школл и гимназий,стоянку у гимназии 4 и 1,не пройти и не проехать,бардак везде.

Гость||

Все уже поняли , что у каждого должны быть маски и перчатки.Не поняли только, почему у больных не берут тесты и не назначают ни кт, ни ренгент.Вот поэтому цифры зашкаливают.

Гость||

Гость писал(a):

когда сделаете на территории 13 гимназии асфальт,на 36 шк,дорожки вокруг школл и гимназий,стоянку у гимназии 4 и 1,не пройти и не проехать,бардак везде.
Не нравится, уезжайте в свою Европу.

Гость||

почему нет качества пензенских продуктов,ужасно,молоко,сыры,лимонад,исток.почему за качеством не следят.а только колличество.

Гость||

Гость писал(a):

почему нет качества пензенских продуктов,ужасно,молоко,сыры,лимонад,исток.почему за качеством не следят.а только колличество.
Жрете вы больно много. Ожирение убивает.

Гость||

Гость писал(a):

Все уже поняли , что у каждого должны быть маски и перчатки.Не поняли только, почему у больных не берут тесты и не назначают ни кт, ни ренгент.Вот поэтому цифры зашкаливают.
Лечитесь платно.

Гость||

Гость писал(a):

Не нравится, уезжайте в свою Европу.
Едросовский троль? Вам же после выборов, вроде как перестали платить? Или ты по привычке гадишь? А может быть ты идейный?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Некоторые интересуются мерами поддержки семей
Опять халявы ждут.

Гость||

Гость писал(a):

Едросовский троль? Вам же после выборов, вроде как перестали платить? Или ты по привычке гадишь? А может быть ты идейный?
Вместе с Навальным скатертью дорога.

Гость||

смысл в этой болтовне??? вопросы то все равно не будут решены)) хоть задавай, хоть не задавай)) ПОКАЗУХА!!!!!

Гость||

Гость писал(a):

Опять этого пустозвона слушать. Ни толку, ни смысла.
Человек делает реальные поступки, цирк заканчивает, в чемодановке разрулил, памятник матери водрузил. Те чего еще то надо?

Гость||

Лечитесь платно.

Так и платно то толком ничего не говорят, тянут деньги....

Гость||

Гость писал(a):

смысл в этой болтовне??? вопросы то все равно не будут решены)) хоть задавай, хоть не задавай)) ПОКАЗУХА!!!!!
Ты своими делами похвались. Ато мы тут не в курсе. Раскажи что сделал во имя родины своей малой.

Гость||

Гость писал(a):

цирк заканчивает
Цирк строится на федеральные деньги. Не примазывай сюда губернатора.Гость писал(a):
памятник матери водрузил
А он кому-нибудь нужен? Лучше бы поликлинику и больницы построил

Гость||

Гость писал(a):

Человек делает реальные поступки, цирк заканчивает, в чемодановке разрулил, памятник матери водрузил.
Знаем, знаем, ещё крышу помыл, забор поставил, чаю попил с вареньем. Велики достижения!

← Ctrl пред.
1234
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте