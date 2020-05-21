Общество

Губернатор ответил на вопрос о массовом тестировании на антитела

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В четверг, 21 мая, во время прямой линии губернатора Пензенской области в Instagram одна из пользовательниц задала вопрос, когда в регионе начнут проводить массовое тестирование на антитела к коронавирусу.

«Я надеюсь, что это не за горами. На уровне Российской Федерации разрабатываются такие тесты, мы надеемся, что они поступят в аптечную сеть регионов и тогда будут доступны», - ответил Иван Белозерцев.

По его словам, когда при появлении признаков ОРВИ люди смогут самостоятельно делать тест, ситуация изменится в лучшую сторону с точки зрения понимания общей ситуации.

«Ждем вместе с другими регионами, надеемся, что такие тесты скоро появятся», - высказался глава региона.

В конце апреля сообщалось, что в Пензенской области рассматривается возможность закупки оборудования для определения наличия в крови специфических антител к коронавирусу.

«Мы, приобретя такой аппарат, будем иметь возможность проводить тесты не только у заболевших, но и у обычных граждан, для того чтобы понимать, есть ли у них антитела к коронавирусу. Это нам даст возможность понимать общую картину по Пензенской области, планировать нашу работу», - пояснял тогда Иван Белозерцев.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Кто этот мощный старик в маске?

Гость||

Гость писал(a):

Кто этот мощный старик в маске?
Не узнаю его в гриме!

Гость||

Иван Александрович, когда закупите по больше ИВЛ

Гость||

Гость писал(a):

Иван Александрович, когда закупите по больше ИВЛ
?

Гость||

А ни чего, что это пандемия, и не люди должны выкладывать деньги на тесты, а все-таки правительство.

Гость||

так в хеликсе же уже тестируют, 1600 р плюс забор крови . он же не обещает что это будет бесплатно, он просто говорит что будут тесты в регионе. так они есть уже!!!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ждем вместе с другими регионами, надеемся, что такие тесты скоро появятся», - высказался глава региона.
Это же не дождь или снег. Как они появятся, как дети в капусте?

Гость||

Уважаемый губернатор, Иван Александрович, закупите по больше аппарат ИВЛ

Гость||

penzainform.ru писал(a):

ответил Иван Белозерцев.
penzainform.ru писал(a):
ответил Иван Белозерцев.
penzainform.ru писал(a):
ответил Иван Белозерцев.
В маске они выглядят более безопасными, но это обман.

Гость||

Гость писал(a):

Ждем вместе с другими регионами, надеемся, что такие тесты скоро появятся», - высказался глава региона.

Это же не дождь или снег. Как они появятся, как дети в капусте?

Нет, как деньги на зарплатной карте.

Гость||

Ну вот опять, главное есть понимание того, что нужно делать и как нужно делать.Девиз едросов.

Гость||

То есть никакого оборудования закупаться не будет? В Москве пишут тестируют,причем бесплатно,а мы будем в аптеках ждать с неизвестно какой точностью.

Гость||

Что за фотография? Где ее раскопали?!

Гость||

И это все то умное было сказано?

Гость||

О как. В Москве бесплатно, у нас через аптечную сеть.

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Имя: Гость
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