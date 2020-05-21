Губернатор ответил на вопрос о массовом тестировании на антитела

21.05.2020 | 14:15

В четверг, 21 мая, во время прямой линии губернатора Пензенской области в Instagram одна из пользовательниц задала вопрос, когда в регионе начнут проводить массовое тестирование на антитела к коронавирусу.

«Я надеюсь, что это не за горами. На уровне Российской Федерации разрабатываются такие тесты, мы надеемся, что они поступят в аптечную сеть регионов и тогда будут доступны», - ответил Иван Белозерцев.

По его словам, когда при появлении признаков ОРВИ люди смогут самостоятельно делать тест, ситуация изменится в лучшую сторону с точки зрения понимания общей ситуации.

«Ждем вместе с другими регионами, надеемся, что такие тесты скоро появятся», - высказался глава региона.

В конце апреля сообщалось, что в Пензенской области рассматривается возможность закупки оборудования для определения наличия в крови специфических антител к коронавирусу.

«Мы, приобретя такой аппарат, будем иметь возможность проводить тесты не только у заболевших, но и у обычных граждан, для того чтобы понимать, есть ли у них антитела к коронавирусу. Это нам даст возможность понимать общую картину по Пензенской области, планировать нашу работу», - пояснял тогда Иван Белозерцев.