Губернатор ответил на вопрос о массовом тестировании на антитела

В четверг, 21 мая, во время прямой линии губернатора Пензенской области в Instagram одна из пользовательниц задала вопрос, когда в регионе начнут проводить массовое тестирование на антитела к коронавирусу.
«Я надеюсь, что это не за горами. На уровне Российской Федерации разрабатываются такие тесты, мы надеемся, что они поступят в аптечную сеть регионов и тогда будут доступны», - ответил Иван Белозерцев.
По его словам, когда при появлении признаков ОРВИ люди смогут самостоятельно делать тест, ситуация изменится в лучшую сторону с точки зрения понимания общей ситуации.
«Ждем вместе с другими регионами, надеемся, что такие тесты скоро появятся», - высказался глава региона.
В конце апреля сообщалось, что в Пензенской области рассматривается возможность закупки оборудования для определения наличия в крови специфических антител к коронавирусу.
«Мы, приобретя такой аппарат, будем иметь возможность проводить тесты не только у заболевших, но и у обычных граждан, для того чтобы понимать, есть ли у них антитела к коронавирусу. Это нам даст возможность понимать общую картину по Пензенской области, планировать нашу работу», - пояснял тогда Иван Белозерцев.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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