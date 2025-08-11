В России хотят блокировать контент с незамаскированным матом

11.08.2025 | 16:43

В понедельник, 11 августа, в электронной базе Госдумы появился законопроект, которым предлагается блокировать контент с матом в интернете. Его цель - запретить использование нецензурной брани в информационном пространстве.

«Как следует из разъяснений по отнесению слов и выражений к нецензурной брани, опубликованных на официальном сайте Роскомнадзора, к нецензурным словам и выражениям относятся четыре общеизвестных слова, начинающихся на «х», «п», «е», «б», а также образованные от них слова и выражения. В настоящий момент контент, содержащий нецензурную брань, не подвергается блокировке. Законопроект подразумевает необходимость блокировки такого контента», - указал в пояснительной записке автор инициативы депутат Андрей Свинцов.

Он отметил, что на телевидении и радио программы, содержащие нецензурную брань, перед выходом в эфир подвергаются цензурированию. Мат заглушается или перекрывается звуковым сигналом.

На цифровых платформах и в социальных сетях нецензурную лексику не убирают.

«После принятия данного законопроекта авторы контента, содержащего нецензурную брань, перед размещением должны будут применять аналогичные меры по ее устранению или маскировке, включая перемонтаж или использование звукового сигнала во избежание блокировки своего контента по решению органов прокуратуры Российской Федерации», - говорится в пояснительной записке.