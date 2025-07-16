Пензенца уличили в намерении размещать опасные комментарии

16.07.2025 | 13:46

58-летнего пензенца уличили в создании условий для публичных призывов к экстремизму.

Мужчина был приверженцем праворадикальных взглядов и вынашивал намерения по размещению в соцсетях и мессенджерах комментариев, содержащих призывы к осуществлению насильственных действий в отношении лиц, объединенных по признаку национальности.

Сотрудники ФСБ вычислили пензенца при проведении оперативно-разыскных мероприятий.

«Указанному лицу объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления», - сообщили в пресс-службе областного УФСБ РФ.

В июне в Пензе задержали 23-летнего местного жителя, который вел противоправную деятельность в Telegram. Он призывал к насильственным действиям в отношении военнослужащих Вооруженных сил РФ, участвующих в специальной военной операции на Украине.