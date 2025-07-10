Названы суммы штрафов за публикацию фото и видео БПЛА

10.07.2025 | 11:47

Жителям Пензенской области напомнили об ответственности за распространение фото- или видеоматериалов, связанных с атаками БПЛА.

По указу губернатора Олега Мельниченко, подписанному 6 июня 2025 года, в регионе действует запрет на съемку беспилотников и последствий их применения, работы систем ПВО, мест падения БПЛА и поражения объектов.

За распространение таких кадров грозит штраф:

- для граждан - от 3 000 до 5 000 рублей;

- для должностных лиц - от 10 000 до 50 000 рублей;

- для юридических лиц - от 300 000 до 1 000 000 рублей.

Последний беспилотник был перехвачен и уничтожен в небе над Пензенской областью в ночь на 10 июля. Пострадавших и разрушений не оказалось. На месте падения обломков работали службы экстренного реагирования.

До этого атаку успешно отразили 5 июля.