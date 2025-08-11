Мошенники массово атакуют пензенских детей в интернете

11.08.2025 | 11:41

В Пензе фиксируются случаи мошенничества в отношении детей. Подростки отправили злоумышленникам сотни тысяч рублей.

Мошенники чаще всего находят жертв в соцсетях, мессенджерах и онлайн-играх, сообщили в городской администрации.

Так, два случая произошли в мае. В первом на номер несовершеннолетнего в Telegram поступило сообщение, что его личным кабинетом на «Госуслугах» и всеми данными завладели аферисты. Затем ему посоветовали проверить на подлинность деньги, хранящиеся дома. Подросток забрал из шкатулки накопления в сумме 102 000 рублей и через банкомат перевел их на неизвестный счет.

Второй случай - девочка нашла в Telegram чат, где якобы можно было бесплатно получить дополнительную игровую валюту для Roblox. С ней связался неизвестный, и юная пензячка, следуя его указаниям, перевела на присланный счет 114 123 рубля. После этого собеседник перестал выходить на связь.

В конце июня подросток из Пензы решил купить сотовый телефон на «Авито». Он созвонился с продавцом, договорился и перевел деньги. Когда юноша пришел на почту за посылкой, то нашел внутри лишь зарядное устройство и защитное стекло. Продавец стал недоступен.

Пензенских родителей призывают предупредить детей о преступных схемах в сети и рассказать им, как действовать, чтобы не оказаться жертвой мошенников.