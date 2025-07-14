Один ночью: видео с ребенком на ул. Славы заинтересовало прокуратуру

В Пензе прокуратура организовала проверку по сообщениям в соцсетях: в местных группах и каналах появилось видео с малолетним ребенком, который в ночное время находится один на улице Славы.
По словам очевидцев, на малыше не было одежды, на ему вид примерно 3 года.
«Устанавливаются законные представители ребенка, причины и обстоятельства произошедшего», - уточнила старший помощник прокурора области Елена Листарова.
Будет дана оценка соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
«Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры области», - добавила Елена Листарова.
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