В Пензе задержали саратовца, подозреваемого в измене Родине

27.09.2025 | 11:56

Сотрудники регионального УФСБ задержали живущего в Пензе 25-летнего уроженца Саратовской области. Молодого мужчину подозревают в государственной измене.

Как установило следствие, саратовец в мессенджере Telegram связался с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и передал ему информацию, которую противник может использовать во время военных действий.

По данному факту возбудили уголовное дело.

«Фигурант арестован, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования», - рассказали в региональном УФСБ.

Ранее сотрудники ведомства выявили, что 48-летний житель Орловской области причастен к финансированию терроризма и государственной измене. Он переводил деньги на поддержку ВСУ. Мужчине назначили 15 лет лишения свободы.