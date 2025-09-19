Сетевое издание|18+|Пятница|19 сен 2025|10:39
Общество

Канал «ПензаИнформ» в МАХ: самые интересные новости с портала

Telegram

В МАХ появился канал «ПензаИнформ», где публикуются самые интересные новости с портала PenzaInform.ru.

Редакция сетевого издания ежедневно делает все, чтобы держать читателей в курсе событий, и старается быть там, где пользователям удобно получать информацию. Поэтому жители Пензы и области могут следить за главными новостями региона, о которых сообщает СМИ «ПензаИнформ», во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Telegram, а теперь и в MAX.

Канал в Telegram - PenzaInform. Количество его подписчиков превышает 41,5 тыс. человек, а в комментариях можно обменяться мнениями по поводу событий.

Группа во «ВКонтакте» - Penzainform.ru, 61,8 тыс. подписчиков.

Группа в «Одноклассниках» - Penzainform.ru, 44 тыс. подписчиков.

Канал в МАХ - «ПензаИнформ».

