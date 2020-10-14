Минздрав рассказал о непомерной нагрузке пензенских врачей

14.10.2020 | 10:37

Представители министерства здравоохранения области ответили на жалобы жителей Пензы, которые столкнулись со сложностями при вызове врача на дом.

Сообщениями о том, что в кол-центр городской поликлиники стало невозможно дозвониться, в последнее время пестрят соцсети. Жаловалась на это и читательница портала PenzaInform.ru.

После того как губернатор Иван Белозерцев опубликовал в Instagram обращение по поводу коронавирусной инфекции и заявил, что «система здравоохранения в настоящее время подготовлена» к нагрузке, в комментариях ему рассказали о проблемах с вызовом медиков.

«О какой готовности Вы говорите? Моя мать неделю не могла дождаться врача, в итоге ее просто проконсультировали по телефону. А сейчас, когда заболел отец, до больницы просто невозможно дозвониться!» - описал сложившуюся обстановку один из интернет-пользователей.

Представители регионального минздрава в комментариях к посту констатировали, что в период с 8:00 до 10:00 ответ оператора кол-центра «может задерживаться в связи с большим количеством звонков, особенно после выходных дней».

Позднее появилось и другое сообщение. Чиновники признали, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе растет (эпидпорог превышен на 98%), а потому увеличилось и количество вызовов на дом. Только в Пензе их число достигает 2 500 в день.

«Около тысячи из них - к температурящим больным. Кроме того, возобновлен прием в поликлиниках. Так что нагрузка на врачей просто непомерная. И главное, врачи тоже люди и они, равно как и люди других профессий, болеют. В настоящий момент на больничном 52 человека», - пояснили представители минздрава.

Самая сложная ситуация сложилась в поликлинике № 14 в Арбекове. К ней прикреплено 110 тысяч человек. На 43 участках работают всего 12 терапевтов.

«Мы в очередной раз призываем не покидать дом без средств индивидуальной защиты. Если соблюдать это простое правило, то шанс, что понадобится помощь медиков, будет гораздо меньше», - напомнили пензенцам в минздраве.