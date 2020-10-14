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Общество

Минздрав рассказал о непомерной нагрузке пензенских врачей

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Представители министерства здравоохранения области ответили на жалобы жителей Пензы, которые столкнулись со сложностями при вызове врача на дом.

Сообщениями о том, что в кол-центр городской поликлиники стало невозможно дозвониться, в последнее время пестрят соцсети. Жаловалась на это и читательница портала PenzaInform.ru.

После того как губернатор Иван Белозерцев опубликовал в Instagram обращение по поводу коронавирусной инфекции и заявил, что «система здравоохранения в настоящее время подготовлена» к нагрузке, в комментариях ему рассказали о проблемах с вызовом медиков.

«О какой готовности Вы говорите? Моя мать неделю не могла дождаться врача, в итоге ее просто проконсультировали по телефону. А сейчас, когда заболел отец, до больницы просто невозможно дозвониться!» - описал сложившуюся обстановку один из интернет-пользователей.

Представители регионального минздрава в комментариях к посту констатировали, что в период с 8:00 до 10:00 ответ оператора кол-центра «может задерживаться в связи с большим количеством звонков, особенно после выходных дней».

Позднее появилось и другое сообщение. Чиновники признали, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе растет (эпидпорог превышен на 98%), а потому увеличилось и количество вызовов на дом. Только в Пензе их число достигает 2 500 в день.

«Около тысячи из них - к температурящим больным. Кроме того, возобновлен прием в поликлиниках. Так что нагрузка на врачей просто непомерная. И главное, врачи тоже люди и они, равно как и люди других профессий, болеют. В настоящий момент на больничном 52 человека», - пояснили представители минздрава.

Самая сложная ситуация сложилась в поликлинике № 14 в Арбекове. К ней прикреплено 110 тысяч человек. На 43 участках работают всего 12 терапевтов.

«Мы в очередной раз призываем не покидать дом без средств индивидуальной защиты. Если соблюдать это простое правило, то шанс, что понадобится помощь медиков, будет гораздо меньше», - напомнили пензенцам в минздраве.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Слизьинформ

Гость||

Почему просто не признать, что в амбулаторной службе творится ад? Пусть работники министерства заменят врачей на участках, а то уж очень далеки они от реальности

Гость||

"Мы в очередной раз призываем не покидать дом без средств индивидуальной защиты. Если соблюдать это простое правило, то шанс, что понадобится помощь медиков, будет гораздо меньше"

Что написали-то?

Гость||

Более 9000 пациентов на 1 врача в период сезонных ОРВИ.

Гость||

Вы там уж определитесь. То вчера говорили, что у нас все хорошо, в отличии от других регионов. То сегодня, извините, врачи тоже люди и их не хвататет.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, возобновлен прием в поликлиниках.

В смысле, люди с ковидом в общей очереди, чтобы все зaболели?

Гость||

А вчера ж сказали, все прекрасно....

На самом деле, это хорошо, что наконец начинают честно признавать сложность ситуации, тем более люди всё сами понимают и многие прочувствовали уже на себе и близких ..Осталось меры начать уже предпринимать, и совсем хорошо будет...

Гость||

Гость писал(a):

это хорошо, что наконец начинают честно признавать сложность ситуации, тем более люди всё сами понимают и многие прочувствовали уже на себе и близких ..Осталось меры начать уже предпринимать, и совсем хорошо будет...
Полностью поддерживаю! Законодательно надо закрепить, что медицинская помощь должна оказываться только непростым и достойным людям, а быдло пускай само как хочет, так лечится. И вообще его штрафовать нужно нещадно, т.к. сами виноваты - без масок ходили.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Самая сложная ситуация сложилась в поликлинике № 14 в Арбекове.
Мы живём в Арбеково.

Имя: Гость
Комментарий:

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