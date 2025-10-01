Общество

Областная детская больница приобрела магнитно-лазерный аппарат

Печать
Telegram

В Пензенской областной детской клинической больнице имени Н. Ф. Филатова появился магнитно-лазерный аппарат «Транскранио» стоимостью около 400 000 рублей. Лечебное учреждение приобрело его на собственные средства.

Оборудование установили в физиотерапевтическом отделении. Лазер предназначен для безмедикаментозной терапии заболеваний, связанных с нарушением кровоснабжения головного мозга у детей раннего возраста, в том числе перинатальных поражений центральной нервной системы и шейного отдела позвоночника.

В частности, с его помощью можно проводить магнитно-лазерную и инфракрасную терапию.

«Обе процедуры безопасны и не имеют побочных действий. Во время сеанса ребенок не испытывает неприятных ощущений», - пояснил главврач больницы Максим Баженов.

По его словам, благодаря лечению улучшаются память, внимание, мышление, речевые навыки, зрение, слух, нормализуется сон, развиваются и улучшаются двигательные функции, усиливаются положительные эмоции.

В областном минздраве подчеркнули, что терапия позволяет достичь долговременного положительного результата.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото минздрава
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети