Областная детская больница приобрела магнитно-лазерный аппарат

01.10.2025 | 12:02

В Пензенской областной детской клинической больнице имени Н. Ф. Филатова появился магнитно-лазерный аппарат «Транскранио» стоимостью около 400 000 рублей. Лечебное учреждение приобрело его на собственные средства.

Оборудование установили в физиотерапевтическом отделении. Лазер предназначен для безмедикаментозной терапии заболеваний, связанных с нарушением кровоснабжения головного мозга у детей раннего возраста, в том числе перинатальных поражений центральной нервной системы и шейного отдела позвоночника.

В частности, с его помощью можно проводить магнитно-лазерную и инфракрасную терапию.

«Обе процедуры безопасны и не имеют побочных действий. Во время сеанса ребенок не испытывает неприятных ощущений», - пояснил главврач больницы Максим Баженов.

По его словам, благодаря лечению улучшаются память, внимание, мышление, речевые навыки, зрение, слух, нормализуется сон, развиваются и улучшаются двигательные функции, усиливаются положительные эмоции.

В областном минздраве подчеркнули, что терапия позволяет достичь долговременного положительного результата.