Владимир Путин лично наградил жительницу Пензы

04.10.2025 | 09:00

Президент России Владимир Путин вручил бывшему учителю русского языка и литературы пензенской гимназии № 53 Светлане Степановой награду за многолетний педагогический труд - знак отличия «За наставничество».

Церемония состоялась в образовательном центре «Сириус» в пятницу, 3 октября.

Светлана Константиновна начала трудовой путь в школе села Большой Вьяс Лунинского района. В 2003 году она перешла в гимназию № 53, где проработала более 20 лет.

Даже на пенсии Светлана Степанова не ушла из профессии: уже 3 года она выступает экспертом при проведении государственной итоговой аттестации по русскому языку.

«За годы своей работы Светлана Константиновна воспитала много ребят, которые и через года, пролетевшие после выпускного бала, находятся на связи с любимой учительницей, интересуются ее жизнью, рассказывают о себе, спрашивают совета.

Один из ее выпускников - участник президентской программы «Время героев», заместитель председателя правительства Пензенской области Артем Михайлович Николаев, у которого Светлана Константиновна была классным руководителем», - рассказал о педагоге в своем телеграм-канале губернатор Олег Мельниченко.