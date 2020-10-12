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Глас народа | Пензенцы пожаловались на сложности с вызовом врача на дом

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В понедельник, 12 октября, в редакцию портала PenzaInform.ru обратилась жительница областного центра, пожаловавшаяся на невозможность дозвониться в кол-центр городской поликлиники.

Речь идет о номере 999-130.

«Утром хотела вызвать врача, но не тут-то было! Теперь людей не просят оставаться на линии и не называют номер в очереди. Теперь никакого сообщения, просто около минуты играет музыка, а потом наступает тишина», - рассказала пензячка.

Женщина проявила упорство: 20 минут она слушала тишину, однако ответа не дождалась.

С проблемой вызова врача столкнулась и горожанка Альбина. Она решила напрямую позвонить в поликлинику, за которой закреплена.

«Занято и занято. Но я упрямо набирала. Что ж, дозвонилась в итоге. А до этого пыталась пробиться в колл-центр. В очереди стала 201-й», - поведала горожанка.

Аналогичная ситуация сложилась и в других городах региона. Так, о своих затруднениях сообщил житель Кузнецка.

«Почти четыре часа не могу дозвониться во вторую поликлинику, вызвать врача на дом. Через «Пенза-доктор» невозможно, нет привязки к лечебному учреждению. Через «Контакт-центр» записали, но сказали: это не точно, постарайтесь дозвониться в свою поликлинику. Дойти с высокой температурой сил нет», - написал в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте» пользователь, пожелавший остаться анонимом.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Вызывала врача на дом мужу, была высокая температура- связано было с отитом среднего уха. Врач пришел только на второй день, когда уже лечение было назначено и даже было дано направление в стационар на госпитализацию (по экстренному пришлось обращаться в платную клинику). Про скорую вообще молчу: даже не приехали, только через 3 часа позвонили и уточнили, как самочувствие. А муж инвалид по онкологическому заболеванию.

Гость||

Вы ещё верите, что нужны государству?

Гость||

Если можно работать и учиться дистанционно, то почему нельзя лечиться?

Капризничаете, господа!

Гость||

Гость писал(a):

Вы ещё верите, что нужны государству?
Конечно нужны, пчелы всегда нужны пасечнику.

Гость||

Врачей надо ценить. Привыкли, к вам по любому чиху врача на дом подавай.Такого нет нигде в мире, домой только неотложная помощь топайте в поликлиники-буртассники.

Имя: Гость
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