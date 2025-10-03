В Кузнецкой детской больнице появился новый педиатр

03.10.2025 | 11:45

В Кузнецкую детскую центральную районную больницу трудоустроилась педиатр Анна Семина, в 2025 году завершившая обучение в медицинском институте ПГУ.

Анна Алексеевна - врач в третьем поколении.

«Моя бабушка была врачом - акушером-гинекологом, а мама и сестра трудятся врачами-педиатрами. Все работали и работают в Кузнецкой детской центральной районной больнице», - рассказала она.

Педиатр не просто ставит диагноз и выписывает лекарства. Это одновременно и неонатолог для новорожденных, и психолог для подростков, и неутомимый просветитель для родителей, отметили в областном минздраве.

С начала года в Кузнецкую детскую центральную районную больницу трудоустроились 5 врачей: невролог, врач УЗИ и 3 педиатра.