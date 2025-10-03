В Пензе тепло поступило почти во все многоквартирные дома

03.10.2025 | 21:28

В Пензе подошел к концу 9-й день отопительного сезона. За это время тепло поступило в 2 927 многоквартирных домов, что составляет 98% от всего жилого фонда.

«Выходим на финишную прямую. Осталось подключить единичные объекты социально-культурной сферы. Завтра подведем итоги работы по пуску тепла в Пензе», - написал глава города Олег Денисов на своей странице во «ВКонтакте» вечером в пятницу, 3 октября.

В этом году отопительный сезон в Пензе стартовал рано - 25 сентября (в 2024-м его начали 9 октября).

Глава города объяснил такое решение похолоданием, о котором предупредили синоптики.

В течение 10 дней тепло должно дойти до всех потребителей.