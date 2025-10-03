4 октября в Пензенской области будет солнечно и тепло

03.10.2025 | 20:30

4 октября в Пензенской области будет малооблачно, без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу уличные термометры покажут 0...+5 градусов, днем воздух прогреется до +13...+18. В ночь на воскресенье ожидается +2...+7.

На протяжении суток будет дуть юго-восточный ветер, в темное время его порывы могут достигать 4-9 метров в секунду, в светлое они усилятся до 6-11.

Ранее метеорологи пояснили, что в субботу в Пензенской области сохранится господство антициклона, который позволит наслаждаться солнцем и теплом.

На Руси верили: какой погода будет 4 октября, такой она останется на протяжении еще 4 недель. Однако синоптики обещают изменения в ближайшее время.