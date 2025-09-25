«Онкопатруль» в Нижнеломовском районе выявил рак у 10 жителей

25.09.2025 | 18:56

В Нижнеломовском районе прошла просветительская и лечебно-профилактическая акция «Онкопатруль». Ее цель - рассказать людям о раке, научить их быть более внимательными к своему здоровью.

Об итогах акции на брифинге в четверг, 25 сентября, отчиталась замминистра здравоохранения области Наталья Тюгаева.

Она уточнила, что в охват просветительских мероприятий вошли группы населения, не связанные с медициной (студенты, работники предприятий). Им рассказали о важности диспансеризации и скрининговых обследований, о новообразованиях и их диагностике.

«Спикерами выступали онкологи, специалисты по медицинской профилактике, специалисты из Москвы, которые поддержали нашу акцию. Основной посыл этих лекций – рак излечим, если выявлен на ранней стадии», - сообщила Тюгаева.

Также в день акции на базе районной больницы организовали прием пациентов онкологами и мастер-классы для врачей по проведению эндоскопических исследований, трепан-биопсии предстательной и молочной желез и другие.

«Этому «Онкопатрулю» предшествовала большая работа в плане отбора пациентов. На одном из предприятий Нижнеломовского района специалистами больницы было организовано сначала анкетирование, затем определенные группы людей, которые представляли интерес для диагностического поиска, прошли скрининговые обследования, часть из них в итоге попала к онкологам», - пояснила Наталья Тюгаева.

Она добавила, что обследования прошли около 300 человек, 115 из них направили к онкологам, у 10 диагностировали новообразования.

«Это, с одной стороны, показательно. С другой стороны, говорит о том, что работа по вот этому онкологическому санированию населения не то что должна продолжаться в тех же объемах - она должна многократно усилиться», - подчеркнула замминистра.

Акции «Онкопатруль» будут продолжаться. Следующая состоится в Колышлейском районе в ноябре.

В Пензе на 2025 год проведение мероприятий не запланировано, но, по словам Натальи Тюгаевой, акция обязательно состоится. Для нее выберут работников какого-либо предприятия, которые после заполнения анкет пройдут скрининговое обследование и при необходимости получат направления к онкологу.