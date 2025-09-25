Сетевое издание|18+|Четверг|25 сен 2025|19:58
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+11oC
Завтра | Облачно |

Общество

«Онкопатруль» в Нижнеломовском районе выявил рак у 10 жителей

Печать
Telegram

В Нижнеломовском районе прошла просветительская и лечебно-профилактическая акция «Онкопатруль». Ее цель - рассказать людям о раке, научить их быть более внимательными к своему здоровью.

Об итогах акции на брифинге в четверг, 25 сентября, отчиталась замминистра здравоохранения области Наталья Тюгаева.

Она уточнила, что в охват просветительских мероприятий вошли группы населения, не связанные с медициной (студенты, работники предприятий). Им рассказали о важности диспансеризации и скрининговых обследований, о новообразованиях и их диагностике.

«Спикерами выступали онкологи, специалисты по медицинской профилактике, специалисты из Москвы, которые поддержали нашу акцию. Основной посыл этих лекций – рак излечим, если выявлен на ранней стадии», - сообщила Тюгаева.

Также в день акции на базе районной больницы организовали прием пациентов онкологами и мастер-классы для врачей по проведению эндоскопических исследований, трепан-биопсии предстательной и молочной желез и другие.

«Этому «Онкопатрулю» предшествовала большая работа в плане отбора пациентов. На одном из предприятий Нижнеломовского района специалистами больницы было организовано сначала анкетирование, затем определенные группы людей, которые представляли интерес для диагностического поиска, прошли скрининговые обследования, часть из них в итоге попала к онкологам», - пояснила Наталья Тюгаева.

Она добавила, что обследования прошли около 300 человек, 115 из них направили к онкологам, у 10 диагностировали новообразования.

«Это, с одной стороны, показательно. С другой стороны, говорит о том, что работа по вот этому онкологическому санированию населения не то что должна продолжаться в тех же объемах - она должна многократно усилиться», - подчеркнула замминистра.

Акции «Онкопатруль» будут продолжаться. Следующая состоится в Колышлейском районе в ноябре.

В Пензе на 2025 год проведение мероприятий не запланировано, но, по словам Натальи Тюгаевой, акция обязательно состоится. Для нее выберут работников какого-либо предприятия, которые после заполнения анкет пройдут скрининговое обследование и при необходимости получат направления к онкологу.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети