На территории Сердобска проведут археологическую разведку

03.10.2025 | 19:21

На территории Сердобска организуют археологические полевые работы, сообщили в областном министерстве по охране памятников истории и культуры.

«Археологические разведки производятся в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них и планирования мероприятий по обеспечению их сохранности», - пояснили в ведомстве.

Специалисты должны уложиться в срок до 30 октября.

Ранее стало известно, что курганную группу «Сущевка 2», расположенную в Колышлейском районе, включили в реестр объектов культурного наследия федерального значения.

Речь идет о 8 курганах, имеющих широкую датировку: они могут относиться как к эпохам бронзового или железного веков, так и к Средневековью (III тыс. до н. э - XV в н. э.). Объект был открыт известным пензенским археологом Михаилом Полесских в 1974 году.