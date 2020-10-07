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Общество

Иван Белозерцев выложил фото из отпуска с грибами

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который с понедельник, 5 октября, находится в отпуске, показал, как он его проводит.

Вечером 6-го числа в аккаунтах главы региона в соцсетях была опубликована его фотография с грибами.

«Нерабочее. Взял небольшой отпуск, не отдыхал год», - написал Белозерцев. Свой пост он сопроводил хештегами: #отпуск #Пенза #тихаяохота #увлечения.

В ноябре прошлого года губернатор отдыхал в Сочи.

«Как всегда - только в России!» - написал он, сделав селфи на фоне финиковой пальмы. Позднее он поделился еще одним снимком, сделанным на юге, а потом проанонсировал свое возвращение к работе.

За год до этого, ноябре 2018-го, глава региона проводил отпуск в Кабардино-Балкарии.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/id572326065
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Гость||

Супергрибник.

Гость||

Гость писал(a):

Супергрибник.
Гриб-мухомор.

Гость||

У него в натуре не все дома.

Гость||

Вид у него нездоровый. Тронулся?

Гость||

что-то смахивает на постановочное фото!

Имя: Гость
Комментарий:

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