Иван Белозерцев выложил фото из отпуска с грибами

07.10.2020 | 08:38

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который с понедельник, 5 октября, находится в отпуске, показал, как он его проводит.

Вечером 6-го числа в аккаунтах главы региона в соцсетях была опубликована его фотография с грибами.

«Нерабочее. Взял небольшой отпуск, не отдыхал год», - написал Белозерцев. Свой пост он сопроводил хештегами: #отпуск #Пенза #тихаяохота #увлечения.

В ноябре прошлого года губернатор отдыхал в Сочи.

«Как всегда - только в России!» - написал он, сделав селфи на фоне финиковой пальмы. Позднее он поделился еще одним снимком, сделанным на юге, а потом проанонсировал свое возвращение к работе.

За год до этого, ноябре 2018-го, глава региона проводил отпуск в Кабардино-Балкарии.