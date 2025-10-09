Мошенники придумали схему с сайтами готовых домашних заданий

09.10.2025 | 13:02

Злоумышленники придумали новую мошенническую схему, жертвами которой могут стать школьники.

Как рассказали в УМВД РФ, аферисты массово регистрируют сайты с готовыми домашними заданиями, где собираются номера и данные учеников. Так, за последние два дня в рунете появилось более 400 ресурсов с одинаковым контентом, предназначенным для школьников 5-11-х классов.

«Поскольку спрос на базы данных высок, а легитимных предложений мало, мошенники применяют активные методы: отслеживают цифровой след посетителей, сопоставляют идентификаторы и затем обогащают контактными данными», - пояснили специалисты.

Собрав информацию о посетителях, злоумышленники реализуют обычную схему со звонком от «директора школы» и регистрацией в электронном дневнике. Их цель - получить код из СМС или другие персональные данные.

Полицейские попросили детей и родителей проявлять бдительность, не распространять личную информацию по телефону или на сомнительных сайтах.