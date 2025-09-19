При подключении к публичному Wi-Fi нельзя делать ряд операций

19.09.2025 | 18:42

Специалисты назвали операции, которые нельзя совершать, если телефон подключен к публичному Wi-Fi.

Так, не рекомендуется заходить на сайт госуслуг, в мобильные приложения банков, пользоваться платежными системами, открывать электронную почту, социальные сети.

«Все эти действия связаны с вводом логинов, паролей, реквизитов карт или других персональных данных, которые злоумышленники могут легко перехватить в незащищенной сети», - заявили эксперты в беседе с изданием «RT на русском».

Также опасно передавать конфиденциальную информацию: пароли, номера карт.

По словам специалистов, публичный Wi-Fi кажется удобным и бесплатным способом выйти в интернет, однако такие сети несут в себе большие риски.