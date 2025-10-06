Молодой пензенец попал под статью из-за комментариев в интернете

06.10.2025 | 15:52

В Пензе 25-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела после оставленных в интернете слов.

С октября 2022 года по август 2023-го молодой человек через свой мобильный писал комментарии в мессенджере. В них он отрицал оккупацию фашистской Германией территории СССР в годы Второй мировой войны и оправдывал идеологию нацизма, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

На горожанина завели дело по ч. 2 ст. 354.1 УК России («Реабилитация нацизма»).

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

Ранее в Пензе суд запретил местному жителю администрировать каналы в Telegram. Его наказали за публичное оправдание терроризма.