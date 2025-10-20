В сквере «Кукушка» начали укладывать новую плитку

20.10.2025 | 12:41

В сквере «Кукушка» начали укладывать новую бетонную плитку «кирпичик». Демонтированные старые бордюры и покрытие уже вывезли.

К работам в сквере приступили 9-го числа. К 13 октября разобрали старую плитку.

После этого здесь подготавливали основание для нового покрытия - укладывали подстилающий и выравнивающий слои из песка и щебня.

Закончить ремонт в сквере планируют до ноября. На обновление покрытия потратят 4 млн 421 тыс. 16 рублей. Подрядчику также предстоит заменить бордюры и подготовить почву под газон.

Плитка в сквере давно разбита и нуждалась в замене. О запланированном ремонте стало известно в сентябре этого года. Пензенцы высказали мнение, что в зеленой зоне нужно кроме покрытия обновить скамейки, бордюры, лампы, прилегающие тропинки, клумбы и лестницы. Однако таких намерений у города нет.