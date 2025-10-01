Бессоновцу пришлось погасить долг, чтобы свозить семью на море

01.10.2025 | 08:32

30-летний житель Бессоновского района столкнулся с трудностями, когда решил съездить с семьей на море.

Мужчина запланировал путешествие за границу, однако выезд из России для него был ограничен по постановлению судебного пристава.

Дело в том, что сельчанин задолжал более 180 000 рублей по кредитам, которые не гасил.

«Так как билеты уже были куплены, чемоданы собраны, пришлось уплатить всю сумму и со спокойной совестью отправиться на отдых», - сообщили в УФССП РФ по Пензенской области.

Жителей региона призвали проверять наличие задолженностей на официальном сайте службы судебных приставов, перед тем как собраться в отпуск.