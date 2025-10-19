Сетевое издание|18+|Воскресенье|19 окт 2025|17:03
Общество

Пензенский врач ответил на вопросы о мастопатии

Многие женщины, услышав диагноз «мастопатия», задаются вопросом, связан ли он с раком. Завотделением опухолей молочной железы и кожи областного онкологического клинического диспансера Михаил Серкин ответил на самые популярные вопросы.

«Мастопатия - это фиброзно-кистозная болезнь, которая проявляется в виде изменения соотношения эпителиального и фиброзно-кистозного компонентов. На рентгенограмме такая картина выглядит как чередования светлых и темных участков - уплотнений и пустот», - приводит его слова региональный минздрав.

Врач подчеркнул, что молочная железа зависима от гормонов и, если деятельность эндокринной системы нарушается, это сказывается на ее работе.

Мастопатию провоцируют, к примеру, диабет в анамнезе, аборты, отказ от кормления грудью, стрессы и предрасположенность. Чаще ее диагностируют у людей в возрасте 30-35 лет.

При этом есть две формы мастопатии: диффузная (начальная стадия) и узловая (это предраковое состояние с четкими уплотнениями).

«На самом деле узловая мастопатия не является синонимом рака. По результатам биопсии можно будет с уверенностью сказать, содержит ли новообразование раковые клетки. Однако такую форму мастопатии отделяет от рака всего один шаг. Поэтому в таком случае требуется регулярный контроль изменений, ведь до сих пор не существует алгоритма или лакмусовой бумажки, которые бы позволили дать хотя бы минимальной точности прогнозы относительно вероятности перерождения доброкачественного образования в злокачественное», - объяснил специалист.

По статистике, онкология чаще развивается при наличии: кисты, листовой фиброаденомы, внутрипротоковой папилломы и узловой мастопатии (рак груди со временем диагностируется у 30% больных).

Михаил Серкин рекомендовал женщинам регулярно ощупывать грудь и при обнаружении узелков и уплотнений обращаться к специалистам. Так же следует поступить, если железы начали болеть.

«Полную и достоверную картину можно получить, пройдя маммографию и УЗИ. Если в груди будут обнаружены какие-либо новообразования, врач назначит биопсию, и только после этого можно будет наверняка сказать, мастопатия это или рак», - сообщили в министерстве.

С 20 по 24 октября жительницы региона смогут пройти бесплатную маммографию в онкологическом диспансере. 25-го числа в медучреждении объявят день открытых дверей. Акцию посвятят ранней диагностике рака груди.

Источник — фото областного минздрава
