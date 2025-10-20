Плановое отключение электричества: список адресов на 21 октября

Во вторник, 21 октября, в части домов в разных районах Пензы из-за плановых ремонтных работ на сетях отключат электричество. Список опубликовали ресурсники.
С 8:30 до 12:00:
- ул. Большая Арбековская, 70-84 (четные), 92а, 94, 96, 100, 102-104, 106, 108, 109, 112, 113, 116; ул. Большая Поляна, 3, 7, 9; ул. Виражная, 34, 49, 51, 53, 55, 57/40, 63-69(нечетные), 73-87 (нечетные), 91-103 (нечетные); 1-й Виражный пр-д, 3-12, 14; 2-й Виражный пр-д, 2-14, 16, 18; ул. Малая Поляна, 3-14, 16-18, 20, 22; ул. Хорошая, 2-5, 7, 9, 10, 11, 13, 79, 81, 83, 85; Хороший пер., 3-11 (нечетные), 15, 19, 21, 23, 27-35 (нечетные), 39-45 (нечетные); ул. Яблоневая, 66; ул. Ясная, 46;
- ул. 95-й Кордон, 7-1, 7-3, 12-1.
С 8:30 до 16:00:
- ул. Батумская; ул. Новоселовка; ул. Спортивная; ул. Терновского; 1-й пр-д Терновского; ул. Ялтинская; пр-д Ялтинский;
- 2-я ул. Нейтральная, 1, 3-5, 7-10, 12-15, 17, 19-21; ул. Нейтральная, 76а, 78а, 78Б, 82Б, 84а, 86а, 88а; 1-й пр-д Парижской Коммуны, 1-13, 13а, 15, 17; 2-й пр-д Парижской Коммуны, 1-8, 23, 23а; ул. Парижской Коммуны, 1-6, 8-17, 17а, 19-27, 27а, 29-50, 52-54, 56-74, 74а, 77-84, 86, 88, 90, 92, 94, 96; пр-д Седова, 5-9, 20; ул. Седова, 1-19.
С 9:00 до 13:00:
- ул. Аустрина, 152, 154, 156, 158.
С 9:00 до 16:00:
- пр. Строителей, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 90;
- ул. Пушкина, 22, 24; ул. Ставского, 6, 9а.
С 10:00 до 12:00:
- ул. Беляева, 23; ул. Докучаева, 3, 5, 7; ул. Докучаева/Беляева, 9/27; ул. Докучаева/Ударная, 1/27.
С 13:00 до 15:00:
- ул. Лебедевская, 1, 1а, 3-7, 7Б, 9-11, 25; пр-д Серафимовича, 1-4, 7, 8; ул. Серафимовича, 9-3, 10а, 19-1; ул. Староречная, 9-1, 5-5; ул. Тельмана, 15, 17, 19, 21-30, 32.