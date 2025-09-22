Специалисты рассказали, как в Пензе быстро найти Wi-Fi

22.09.2025 | 09:00

Постоянное нахождение в Сети для многих стало не просто привычкой, а необходимостью. Там люди оперативно решают самые разные вопросы: делают покупки, прокладывают маршруты, вызывают такси. Альтернативой мобильному интернету может стать городской Wi-Fi.

Без усилий найти работающие точки поможет «Дом.ру». Недавно провайдер добавил в собственное мобильное приложение список популярных общественных мест, где есть DOM.RU Wi-Fi. Это более 200 локаций, среди которых - кафе, торговые центры и т.д.

Приложение с адресами ближайших точек Wi-Fi можно открыть не только в онлайн-режиме, но и офлайн, когда смартфон не подключен к интернету. Для этого достаточно заранее скачать «Мой Дом.ру» в Google Play, AppGallery или RuStore и хотя бы раз его запустить, чтобы список загрузился.

Подключившись к DOM.RU Wi-Fi, например, в кафе через дорогу, можно сориентироваться в незнакомом месте, ответить на важное сообщение или поучаствовать в рабочей видеоконференции.

После первой авторизации в течение 3 месяцев устройство будет подключаться к DOM.RU Wi-Fi автоматически, без повторного ввода данных. Это удобно как при перемещениях в своем городе, так и при поездках по России. Сеть Wi-Fi от «Дом.ру» - одна из крупнейших в стране *, она работает в 39 регионах и насчитывает более 40 000 точек доступа.

«Интернет «Дом.ру» не заканчивается на пороге квартиры. Доступом в Сеть можно пользоваться и в разных местах города. DOM.RU Wi-Fi - это надежный способ оставаться на связи», - отметили в компании.

Кроме того, клиенты могут войти в «Мой Дом.ру» по своему логину и паролю и пользоваться им для управления услугами: оплатить тариф или сменить его, замерить скорость интернета, запустить диагностику сети или обратиться в поддержку.

Для тех, кто только планирует подключить домашний интернет, в «Дом.ру» действует специальное предложение.

* По данным исследования «ТМТ Консалтинг» «Российский рынок публичного Wi-Fi доступа - итоги 2024 года».

Wi-Fi - технология беспроводного доступа. Приложение «Мой Дом.ру» (18+) доступно для скачивания на мобильные устройства с операционной системой Android. Управление услугами доступно в приложении «Мой Дом.ру» при подключении к интернету, которое обеспечивается клиентом. Подключение к услугам «Дом.ру» - при наличии технической возможности, за плату. Детали - на dom.ru.

Реклама. Заказчик - АО «ЭР-Телеком Холдинг». ИНН 5902202276.