Ликбез

Как отключить посторонних от своего Wi-Fi?

Печать
Telegram

Вопрос от интернет-пользователя

Есть ощущение, что кто-то подключается к моему Wi-Fi. Как это проверить и отключить чужие устройства?

Ответ специалиста

Чтобы проверить, не пользуются ли другие люди вашим Wi-Fi, нужно зайти на IP-адрес роутера (обычно он указан внизу устройства) и авторизоваться.

На сайте необходимо найти вкладку со списком подключенных устройств. Если среди них окажутся незнакомые, первите их соединение.

Чтобы обезопасить себя от подобного в будущем, стоит заменить пароль Wi-Fi на более сложный.

Также в настройках можно скрыть имя сети. Тогда ее никто не увидит, подключаться нужно будет вручную.

Для людей, приходящим к вам в дом, лучше создать гостевую сеть с новыми названием и паролем.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети