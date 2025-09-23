Как отключить посторонних от своего Wi-Fi?

Вопрос от интернет-пользователя
Есть ощущение, что кто-то подключается к моему Wi-Fi. Как это проверить и отключить чужие устройства?
Ответ специалиста
Чтобы проверить, не пользуются ли другие люди вашим Wi-Fi, нужно зайти на IP-адрес роутера (обычно он указан внизу устройства) и авторизоваться.
На сайте необходимо найти вкладку со списком подключенных устройств. Если среди них окажутся незнакомые, первите их соединение.
Чтобы обезопасить себя от подобного в будущем, стоит заменить пароль Wi-Fi на более сложный.
Также в настройках можно скрыть имя сети. Тогда ее никто не увидит, подключаться нужно будет вручную.
Для людей, приходящим к вам в дом, лучше создать гостевую сеть с новыми названием и паролем.