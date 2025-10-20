Сетевое издание|18+|Понедельник|20 окт 2025|12:00
Общество

В Пензенской области определили лучшего участкового

В Пензенской области определили победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2025». Им стал Максим Греднев, представляющий ОМВД России по Пензенскому району. За звание лучшего боролись более 40 участковых.

Максим Греднев служит в органах внутренних дел с 2016 года и работает в Кондоле. Местные жители уважают его за добросовестность и отзывчивость.

«Он такой человек, к которому можно обратиться в полночь, за полночь. Он всегда на связи, никогда не сбросит, всегда ответит и поможет», - рассказала сельчанка Анна Федоровна.

Сам Максим Греднев уточнил, что его работа - это постоянная связь с жителями, которых за административным участком насчитывается более двух тысяч человек.

«Я знаю многих в лицо, знаю их заботы и проблемы. Часто приходится решать бытовые конфликты, порой достаточно вовремя вмешаться, чтобы не допустить трагедии. А еще очень важно уделять внимание защите самых уязвимых: пожилых людей, детей, тех, кто не может постоять за себя. Именно их спокойствие и безопасность - мой главный приоритет», - подчеркнул полицейский.

На вопрос о том, что его мотивирует, Максим Греднев отвечает просто: «Когда ко мне приходит человек и говорит: «Спасибо, что помогли», - я понимаю: все не зря».

Победа в конкурсе стала для участкового не только признанием его заслуг, но и дополнительным стимулом для дальнейшей работы. Впереди у Максима Греднева - участие в финальном этапе всероссийского конкурса, где он будет представлять регион, сообщили в региональном УМВД.

Источник — фото областного УМВД
