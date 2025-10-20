Пензенцев ждет дождливая и относительно теплая рабочая неделя

20.10.2025 | 10:58

На начавшейся рабочей неделе Пензенская область останется под влиянием поля пониженного атмосферного давления, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Будет преобладать ненастный характер погоды. При прохождении атмосферных фронтов ожидаются осадки различной интенсивности», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, температурный фон по-прежнему будет повышенным.

Днем воздух станет разогреваться до +10...+11 градусов. Ночных заморозков не ожидается - в темное время суток столбики термометров будут в диапазоне от 0 до +7 градусов.

Такими же пасмурными, но относительно теплыми оказались и минувшие выходные, когда регион попал под влияние атмосферных фронтов западного циклона.