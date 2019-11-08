08.11.2019 | 14:52

В пятницу, 8 ноября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал подписчикам в Instagram, где проводит свой короткий отпуск.

«Как всегда - только в России!» - написал он, поставив геометку «Сочи» и сделав селфи на фоне финиковой пальмы.

В ноябре прошлого года глава региона проводил отпуск в Кабардино-Балкарии. Там он обратил внимание на питомник, существующий около 20 лет. В нем Иван Белозерцев заказал саженцы туи, ели и можжевельника для Пензенской области.

Он обратил внимание на здоровый вид деревьев и высказал мнение, что в питомнике серьезно подходят к делу. Туи там, по его мнению, ничем не отличаются от пензенских.