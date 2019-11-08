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Общество | Иван Белозерцев рассказал пензенцам, где проводит отпуск

08.11.2019|14:52
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В пятницу, 8 ноября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал подписчикам в Instagram, где проводит свой короткий отпуск.

«Как всегда - только в России!» - написал он, поставив геометку «Сочи» и сделав селфи на фоне финиковой пальмы.

В ноябре прошлого года глава региона проводил отпуск в Кабардино-Балкарии. Там он обратил внимание на питомник, существующий около 20 лет. В нем Иван Белозерцев заказал саженцы туи, ели и можжевельника для Пензенской области.

Он обратил внимание на здоровый вид деревьев и высказал мнение, что в питомнике серьезно подходят к делу. Туи там, по его мнению, ничем не отличаются от пензенских.

Источник — www.instagram.com/ivan_belozercev_penza
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Гость|08.11.2019 15:08|

Мы очень рады за Вас.

Гость|08.11.2019 15:13|

Ждите новых ..уй. (Модератор, это название деревьев)

Гость|08.11.2019 15:13|

а мы уш испугались, думали в Магадане

Гость|08.11.2019 15:14|

Нам бы вашу зарплату милый наш губернатор. Доброго вам отдыха

Гость|08.11.2019 15:14|

Гость писал(a):

а мы уш испугались, думали в Магадане
или обрадовались

Гость|08.11.2019 15:15|

Гость писал(a):

Нам бы вашу зарплату
Слипнется, брат.

Гость|08.11.2019 15:15|

penzainform.ru писал(a):

Как всегда - только в России!
а что ж не в Чумодановке?

Гость|08.11.2019 15:17|

А нам и не рассказавать и не показать нечего. 10 лет без отпуска. С пензенскими зарплатами только на еду и коммуналку. Спасибо вам. Отдыхайте

Гость|08.11.2019 15:17|

Или не в Орловской области у себя на родине малой

Гость|08.11.2019 15:20|

Фуф... прям от сердца отлегло... А то мы испужались, что Вас отправили в страну потерянных губернаторов, в совет федерации, а на Ваше место нового хмыря готовют. Ну помогай Вам Бог. Дай Бог Вам здоровьица.

Гость|08.11.2019 15:24|

Правильно, а потом с новыми силами наводить порядок в губернию ;)

Гость|08.11.2019 15:28|

Гость писал(a):

Фуф... прям от сердца отлегло... А то мы испужались, что
Саечку за испуг!

Гость|08.11.2019 15:30|

Правильно, а потом с новыми силами наводить порядок в губернию ;)

_____________

Набережную, цирк, белые кораблики, 100 автобусов, фонтан, бакунинский мост, детские сады достраивать до 15 декабря. Ой всего не перечислить.

Гость|08.11.2019 15:33|

Гость писал(a):

Ой всего не перечислить.
и пора бы уже остановки с подогревом монтировать, зима на носу

Гость|08.11.2019 15:33|

Как пенза любит своего губернатора не одного плохого комментария.одни добрые слова

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Имя: Гость
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