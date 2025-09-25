В Лермонтовском сквере скорректируют программу туалетного модуля

25.09.2025 | 14:21

Туалет в Лермоновском сквере планируют перепрограммировать, чтобы он мог функционировать в условиях отсутствия мобильного интернета.

Сейчас в работе программного обеспечения возникают ошибки и происходит блокирование кабин.

«Интернет явно отключили надолго, как бы не насовсем. Неужели мы на все это время остались без туалета в сквере им. Лермонтова? Может, есть какой-то выход из ситуации? Ведь не только перед гостями города неловко. Это же благо цивилизации и для пензенцев. Продумываются ли варианты решения вопроса?» - поинтересовался один из читателей портала PenzaInform.ru.

В администрации парка Белинского, на балансе которого находится Лермонтовский сквер, заявили, что варианты однозначно продумываются.

«Сегодня мы уже имеем коммерческое предложение по корректировке программного обеспечения платежного терминала. В настоящее время туалет продолжает работать, но с перебоями. Приносим свои извинения за неудобства, возникшие по независящим от нас причинам», - отметили в парке.

Туалетный модуль в сквере рядом с туристским информационным центром заработал в конце прошлого года. Он состоит из 2 отдельных кабин с независимыми входами и 1 технического помещения. Посередине комплекса с лицевой стороны размещен терминал оплаты с безналичным расчетом.