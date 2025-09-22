Глава города рассказал, чем Пенза встречает туристов

22.09.2025 | 09:39

В 2025 году туристско-информационный центр в Лермонтовском сквере принял около 3 000 посетителей. О развитии внутреннего туризма рассказал глава города Олег Денисов.

По его словам, чаще всего в Пензу приезжают гости из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Ижевска, Самарской, Ульяновской и Тамбовской областей, Татарстана, Марий Эл, Башкортостана, с Алтая, а также из Белоруссии.

Путешественники проявляют интерес к Музею одной картины, центру «Дом Мейерхольда», музеям В. О. Ключевского и И. Н. Ульянова, городским театрам и храмам.

«Туристы отмечают, что Пенза встречает их чистыми улицами, радует интересными экскурсиями и вкусной кухней», - отметил Олег Денисов.

Однако неудобства доставляет отсутствие мобильного интернета. Ранее сообщалось, что по этой причине в Лермонтовском сквере перестал функционировать платный туалет, который открыли рядом с туристическим центром. Дело в том, что из-за ограничений в работе программного обеспечения модуля возникают ошибки и блокируется вход в кабину.