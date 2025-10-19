В белинской больнице оборудовали женскую консультацию

19.10.2025 | 14:57

Женская консультация в Белинской районной больнице готовится к открытию. В учреждение поступило оборудование и мебель стоимостью более 16 млн рублей.

В отремонтированных помещениях появились аппарат ультразвуковой диагностики, кольпоскопы, электрокардиографы, фетальный кардиологический монитор, акушерские наборы, холодильники и очистители воздуха.

«В скором времени женщины и девушки Белинского района будут получать медицинские услуги в современных условиях», - сообщили в региональном минздраве.

Кроме приема гинеколога, пациенткам станут доступны консультации медицинского психолога, соцработника и юриста.

Открытие запланировано на последние числа октября.

«До конца 2025 года планируется завершить создание еще четырех женских консультаций в Кузнецкой детской центральной районной больнице, Никольской, Лунинской и Неверкинской районных больницах», - добавили в министерстве.