Общество

В белинской больнице оборудовали женскую консультацию

Женская консультация в Белинской районной больнице готовится к открытию. В учреждение поступило оборудование и мебель стоимостью более 16 млн рублей.

В отремонтированных помещениях появились аппарат ультразвуковой диагностики, кольпоскопы, электрокардиографы, фетальный кардиологический монитор, акушерские наборы, холодильники и очистители воздуха.

«В скором времени женщины и девушки Белинского района будут получать медицинские услуги в современных условиях», - сообщили в региональном минздраве.

Кроме приема гинеколога, пациенткам станут доступны консультации медицинского психолога, соцработника и юриста.

Открытие запланировано на последние числа октября.

«До конца 2025 года планируется завершить создание еще четырех женских консультаций в Кузнецкой детской центральной районной больнице, Никольской, Лунинской и Неверкинской районных больницах», - добавили в министерстве.

Источник — фото областного минздрава
