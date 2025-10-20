Сетевое издание|18+|Понедельник|20 окт 2025|10:27
В Морозовском дендрарии установили информационные таблички

В дендрарии имени Г. Ф. Морозова в Белинском районе продолжаются работы по восстановлению особо охраняемой природной территории.

«В этом году мы уже убрали сухостой и аварийные деревья, которые мешали экзотам и интродуцентам. Объем вырубленных деревьев - более 47 кубометров», - сообщили в региональном минлесхозе.

Также специалисты установили 50 табличек с названиями деревьев и кустарников, чтобы посетители смогли больше узнать о растительном мире заповедника.

Работы будут вестись и в следующем году.

Морозовский дендрарий, основанный в начале ХХ века как питомник, постепенно превратился в сокровищницу лесного хозяйства области. В нем представлено более 250 видов экзотических кустарников и деревьев из разных уголков мира.

В 2010 году памятник природы регионального значения пострадал от засухи. 10 лет спустя возникла идея его возрождения.

В 2022-м началось восстановление дендрария. Специалисты ликвидировали часть аварийных деревьев, убрали валежник и мусор, установили шлагбаумы.

В 2023-м в заповеднике вырубили около 100 погибших деревьев, примерно 10 га площади расчистили от хлама.

В мае 2024-го высадили более 1 000 деревьев-экзотов и разбили участки под посадку новых растений на 2 га.

Источник — фото минлесхоза
