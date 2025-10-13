Губернатору Пензенской области проведут плановую операцию

13.10.2025 | 11:34

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что посвятит очередной отпуск заботе о здоровье.

«15 лет назад, после автомобильной аварии, мне была проведена операция по замене тазобедренного сустава. Сейчас пришло время менять уже искусственный сустав», - написал он в своем телеграм-канале в понедельник, 13 октября.

У главы региона запланированы операция, а затем период восстановления. Процедуру будут проводить в областной больнице.

«Остаюсь на постоянной связи с членами правительства Пензенской области и главами муниципалитетов. Ситуацию в регионе продолжаю держать под контролем», - подчеркнул Олег Мельниченко.

В 2023 и 2024 годах губернатор посвящал отпуска своему хобби - археологии. Он отправлялся в экспедицию, работавшую в Астраханской области.