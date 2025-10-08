64-летний пензенец поделился своими интимными фото и пожалел

08.10.2025 | 08:20

64-летнего жителя Пензы подозревают в распространении порнографии. Он отправил свои интимные снимки незнакомке.

Нарушение закона оперативно выявили сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД РФ по области. Им поступила информация, что один из пользователей соцсети поделился порнографическими фото.

Личность подозреваемого установили. Мужчина во всем признался и рассказал, что сфотографировал себя и отправил кадры женщине, чтобы та захотела с ним встретиться.

По данному факту возбудили уголовное дело. Пензенцу грозит оказаться за решеткой на срок до 6 лет, сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Ранее на совершении аналогичного преступления поймали 49-летнего жителя Камешкирского района. Он разместил в интернете свои интимные снимки, ожидая, что с ним захотят познакомиться девушки.