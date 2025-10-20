Ученые объявили о стабилизации геомагнитной обстановки

20.10.2025 | 11:58

Геомагнитная обстановка стабилизировалась, впереди - довольно продолжительное затишье, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН в понедельник, 20 октября.

По словам ученых, риски воздействия на Землю крупных вспышек на Солнце являются нулевыми, давление со стороны корональной дыры также практически снято.

«Пока сохраняются умеренно повышенные скорости солнечного ветра, но для вывода магнитосферы Земли из равновесия они являются недостаточными. Геомагнитные индексы последние сутки держатся в зеленой зоне. Сегодня до конца дня еще сохраняются небольшие вероятности слабых остаточных возмущений, но глобальной картины они уже изменить не должны», - уточнили в лаборатории.

Сейчас не фиксируется никаких факторов, способных ухудшить геомагнитную обстановку в среднесрочной перспективе, то есть на ближайшие 5-7 дней.

«Ожидается довольно продолжительное затишье», - пояснили ученые.