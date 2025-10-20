В селе Неверкино готовятся к капремонту детского сада № 1

20.10.2025 | 12:13

В 2026 году в селе Неверкино капитально отремонтируют детский сад № 1. Об этом в понедельник, 20 октября, сообщил министр образования Пензенской области Алексей Фомин.

Здесь обновят кровлю, двери, окна, внутренние инженерные системы, включая канализацию, водоснабжение и электроснабжение, в пищеблоке появится современное оборудование.

«Проектная документация уже разработана. Проведение конкурсных процедур по выбору строительного подрядчика запланировано на зимний период, чтобы в апреле начать работы», - уточнил министр.

Он пояснил, что в целом в 2026 году планируется провести капитальный ремонт в 5 детских садах.

Ранее Алексей Фомин рассказал о работах в школе имени П. А. Столыпина села Неверкино. Там уже заменена кровля, обновлены фасады, подрядчик занимается стенами, потолками, освещением и инженерными сетями в коридорах.