20 октября пензенцев ждет пасмурный и дождливый день

19.10.2025 | 16:00

В понедельник, 20 октября, в Пензенской области будет дождливо и ветрено. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров задержатся на +2...+7 градусов. Днем температура поднимется до +10, к вечеру станет прохладнее, до +6.

Ветер подует с востока, его порывы могут достичь 18 метров в секунду, в связи с чем в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Ожидается дождь, местами сильный.

Ранее синоптики сообщили, что Пензенская область оказалась во власти атмосферных фронтов западного циклона.

20 октября в народном календаре Сергей Зимний. Предки считали, что солнечный день предвещает еще 3 недели хорошей погоды.