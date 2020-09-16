В мэрии Пензы рассказали, куда делись части скамейки на набережной

16.09.2020 | 13:27

В среду, 16 сентября, в администрации Пензы высказались по поводу нового вида скамейки на набережной реки Суры. В мэрии подтвердили, что конструкция, установленная вдоль улицы Урицкого, подверглась нападению вандалов.

Фотографию, на которой запечатлена изуродованная скамейка, в редакцию портала PenzaInform.ru накануне прислал интернет-пользователь Сергей Лачугин. На снимке видно, что отсутствует большая часть деревянных брусьев, на которых могли сидеть люди.

«Отдельные элементы скамеек забрали на ремонт и восстановление», - пояснили в пресс-службе городской администрации.

В прошлом году, в начале мая, неизвестные изрисовали скамейки на обновленной площади Ленина, установленные 19 апреля. Это обнаружил тогдашний мэр города Виктор Кувайцев, который прогулялся по центру Пензы.

В июле 2020-го один из горожан раскритиковал подростков, которые уродуют все вокруг надписями, сделанными краской из баллончиков.

«Что случилось с людьми, вроде в одной стране родились, в одни школы ходили. Откуда вы все появились, с какой планеты прилетели!?» - недоумевал он.

К своему посту мужчина прикрепил фотографии, сделанные на реконструированной набережной реки Суры, новые элементы которой оказались покрыты черными надписями.