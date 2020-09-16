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Общество

В мэрии Пензы рассказали, куда делись части скамейки на набережной

Печать

В среду, 16 сентября, в администрации Пензы высказались по поводу нового вида скамейки на набережной реки Суры. В мэрии подтвердили, что конструкция, установленная вдоль улицы Урицкого, подверглась нападению вандалов.

Фотографию, на которой запечатлена изуродованная скамейка, в редакцию портала PenzaInform.ru накануне прислал интернет-пользователь Сергей Лачугин. На снимке видно, что отсутствует большая часть деревянных брусьев, на которых могли сидеть люди.

«Отдельные элементы скамеек забрали на ремонт и восстановление», - пояснили в пресс-службе городской администрации.

В прошлом году, в начале мая, неизвестные изрисовали скамейки на обновленной площади Ленина, установленные 19 апреля. Это обнаружил тогдашний мэр города Виктор Кувайцев, который прогулялся по центру Пензы.

В июле 2020-го один из горожан раскритиковал подростков, которые уродуют все вокруг надписями, сделанными краской из баллончиков.

«Что случилось с людьми, вроде в одной стране родились, в одни школы ходили. Откуда вы все появились, с какой планеты прилетели!?» - недоумевал он.

К своему посту мужчина прикрепил фотографии, сделанные на реконструированной набережной реки Суры, новые элементы которой оказались покрыты черными надписями.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото Сергея Лачугина
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Гость||

Лучше сделать всё из железобетона, так надёжней и на долго.

Гость||

Эта страна была из тех, кто просто населена быдлоооом)

Гость||

Какие все таки люди бестыжие. Животный так себя не ведут. Отсутствует мозг.

Гость||

«Что случилось с людьми, вроде в одной стране родились, в одни школы ходили. Откуда вы все появились, с какой планеты прилетели!?» - недоумевал он. Это не он сказал, это следак сказал из к/ф "Изображаю жертву", не хорошо плагиатить.

Гость||

Для самоизоляции в самый раз

Гость||

«Что случилось с людьми, вроде в одной стране родились, в одни школы ходили. Откуда вы все появились, с какой планеты прилетели!?» - недоумевал он.

Небольшой нюанс - родились увы мы в разных странах. Нынешнее поколение в стране с несколько иным строем, отличным от социалистического. С иными правилами получения жилья и образования.

Гость||

Пусть правоохранительные органы дадут оценку произошедшему. При чьем попустительстве такое могло случится в центре города?

Гость||

И кому это выгодно?

Гость||

Столько у людей злости,хамства,что возникает вопрос Кто их воспитывал? От них идет один негатив.А жаль!

Имя: Гость
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