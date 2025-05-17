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Общество

Названы главные пензенские площадки в День России и День города

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12 июня в Пензе отметят двойной праздник - День России и День города. О том, как будут проходить торжества, шла речь на совещании в администрации Пензы в пятницу, 16 мая.

«В этом году главными площадками станут набережная реки Суры, Соборная площадь и площадь Ленина», - сообщила начальник Управления культуры Пензы Вера Фейгина.

Концерты, фестивали и акции по традиции будут организованы на улице Московской, Фонтанной площади, в сквере Дениса Давыдова и парке «40 лет Победы». В общей сложности в городе планируется около 100 мест празднования.

Управлению ЖКХ поручено оценить состояние как самих локаций, так и близлежащих территорий и проследить за восстановлением благоустройства после разрытий.

«В числе рассматриваемых вопросов были обеспечение безопасности жителей и организация перекрытия улиц», - добавили в пресс-службе мэрии.

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