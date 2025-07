В России зафиксировали массовый сбой в работе популярной соцсети

03.07.2025 | 15:04

В четверг, 3 июля, россияне потеряли доступ к соцсети «ВКонтакте». На проблему пожаловались тысячи пользователей из разных городов страны, в том числе Пензы.

Некоторое время не работали ни сайт, ни мобильное приложение.

По данным портала «Сбой.РФ», на 14:59 было зарегистрировано 6 714 обращений по поводу неполадок.

При входе через браузер пользователи видели белый экран с надписью The page you are looking for is temporarily unavailable. Please try again later («Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Попробуйте еще раз позже»).

В 15:02 соцсеть начала прогружаться, но по состоянию на 15:04 работает некорректно.

Во «ВКонтакте» сообщили, что уже занимаются устранением проблемы.

UPD: в 15:30 представители соцсети заявили, что «ВКонтакте» работает в штатном режиме.