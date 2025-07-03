Общество

Рядом с улицей Яшиной застрял автобус продленного маршрута № 54

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В Пензе автобус продленного до улицы Яшиной маршрута № 54 застрял рядом с новой конечной.

Кадры с места появились в Сети. На них видно, как автобус встал поперек дороги на улице Героя России Жоги (напротив ТЦ «Мега-Пенза»). Вероятно, он пытался развернуться.

Рядом с улицей Яшиной застрял автобус продленного маршрута № 54

С четверга, 3 июля, до улицы Яшиной, где обустроили разворотную площадку, стали ходить троллейбус № 7 и автобусы № 54, 66, 70 и 130.

Общественного транспорта жители района ждали давно, однако из-за отсутствия места, где работники могли бы отдохнуть между рейсами и в обеденный перерыв, схемы движения маршрутов отказывались продлевать.

Ранее в региональном минстрое сообщили, что введение кольца и стоянки в эксплуатацию позволит также продлить схемы движения автобусов № 40 (стадион «Пенза» - Поселок Нефтяник) от конечной «Арбековская Застава» до «Лугометрии».

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Источник — фото группы «Автобусы и троллейбусы Пензы»
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