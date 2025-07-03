Учения: в регионе отменен режим беспилотной опасности

03.07.2025 | 13:03

В Пензенской области завершились совместные учения служб экстренного реагирования.

После 12:00 жителям региона в приложении МЧС России начали поступать сообщения об отмене режима беспилотной опасности.

Аналогичные СМС вскоре должны прийти абонентам всех операторов сотовой связи, работающих на территории области.

Пензенцы начали получать оповещения после 10:00 четверга, 3 июля. Первыми сообщения увидели пользователи приложения МЧС России, затем началась СМС-рассылка.

В региональном правительстве призвали сохранять спокойствие и помнить о том, что тревога учебная.