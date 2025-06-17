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Глас народа

Пензенцы снова пожаловались на смрад на набережной Суры

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Жители Пензы в соцсетях вновь жалуются на запах канализации на набережной Суры. По их словам, речь уже может идти об экологической катастрофе.

«Хотелось бы узнать, когда будет решена проблема неприятного запаха сточных вод в реке Сура? Возникает закономерный вопрос: какой смысл был в создании благоустроенной набережной, если из-за зловония там невозможно находиться и, соответственно, отдыхать?» - написала горожанка в TG-канале «Просто Пенза».

В соцсети «ВКонтакте» другие жители областного центра попросили власти устранить источник загрязнения, пока река еще не окончательно превратилась в застойный водоем с гибнущей рыбой.

В апреле горожане также жаловались на смрад, испортивший им прогулку по набережной.

Особенно сильный неприятный запах они отметили на участке от стелы «Росток» в сторону Бакунинского моста. У подвесного моста воздух остался свежим.

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