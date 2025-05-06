Пензенцам предлагают отжаться 29 200 раз

06.05.2025 | 13:49

В среду, 7 мая, на набережной Суры в селе Засечном Пензенского района состоится патриотическая акция «Рекорд Победы» (0+).

Как пояснили в областном министерстве физкультуры и спорта, участники мероприятия будут выполнять упражнение «отжимание».

Общее количество отжиманий составит 29 200 - столько дней прошло с момента окончания войны.

С 13:00 до 13:45 запланирована регистрация любителей активного образа жизни. В 14:00 состоится церемония открытия, а в 14:15 начнется сама акция.

В необычном спортивном празднике приглашают принять участие всех желающих.