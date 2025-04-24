О лежаки на набережной можно пораниться в темное время суток

24.04.2025 | 15:41

Деревянные лежаки на набережной в центре Пензы, установленные почти 6 лет назад, имеют непрезентабельный вид, а в темное время суток даже представляют опасность.

Если в первое время после реконструкции набережной повреждения старались оперативно устранять, то теперь ситуация иная. Горожане уже привыкли к выломанным доскам.

У части лежаков отогнуты выполненные из железа боковые части. В темное время при большом количестве людей на склоне (как, например, во время получасового салюта, который запланирован на День Победы) вероятность получить травму высока.

Проблема с лежаками не единственная на набережной. Пензенцы, гуляющие по ней, чувствуют резкий запах канализации.

Особенно сильный смрад стоит от стелы «Росток» в сторону Бакунинского моста.