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Из жизни

О лежаки на набережной можно пораниться в темное время суток

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Деревянные лежаки на набережной в центре Пензы, установленные почти 6 лет назад, имеют непрезентабельный вид, а в темное время суток даже представляют опасность.

О лежаки на набережной можно пораниться в темное время суток

О лежаки на набережной можно пораниться в темное время суток

Если в первое время после реконструкции набережной повреждения старались оперативно устранять, то теперь ситуация иная. Горожане уже привыкли к выломанным доскам.

О лежаки на набережной можно пораниться в темное время суток

О лежаки на набережной можно пораниться в темное время суток

У части лежаков отогнуты выполненные из железа боковые части. В темное время при большом количестве людей на склоне (как, например, во время получасового салюта, который запланирован на День Победы) вероятность получить травму высока.

О лежаки на набережной можно пораниться в темное время суток

О лежаки на набережной можно пораниться в темное время суток

О лежаки на набережной можно пораниться в темное время суток

Проблема с лежаками не единственная на набережной. Пензенцы, гуляющие по ней, чувствуют резкий запах канализации.

Особенно сильный смрад стоит от стелы «Росток» в сторону Бакунинского моста.

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